Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область представил нового губернатора региона Олега Кипера и провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона.

Об этом сообщает ОП.

"В ходе совещания обсудили важные актуальные вопросы: восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц, реабилитацию военных", – сообщил президент.

Зеленский также отчитался о проведении Ставки Верховного главнокомандующего в Одессе.

"Заслушали отдельный доклад (командующего ВМС Алексея - Ред.) Неижпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы", - сообщил президент.

Напомним, что Кипер ранее был прокурором Киева и рассматривался как один из кандидатов на должность генпрокурора. Он считается человеком, близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Должность главы Одесской ОВА оставалась вакантной после отставки в марте с этой должности Максима Марченко.