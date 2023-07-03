Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, причина его поручения – действия грузинских властей, руками которых, по его словам, Россия "прямо сейчас убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".

"Еще раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека", – заявил президент.

Напомним, сегодня появились новые фото Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы. На них видно, что экс-президент Грузии продолжает стремительно терять вес. Его брат заявил, что "дело идет к летальному исходу".

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили и заявила, что грузинский народ хочет его наказания.

Тем временем грузинский МИД вызвал временного поверенного Украины из-за санкций против их авиакомпании.