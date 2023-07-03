МИД Грузии вызвал временно поверенного в делах Украины Александра Шульгу после введения Киевом санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей рейсы с РФ.

Об этом сообщает телеканал Imedi.

Вице-премьер Грузии Леван Давиташвили заявил, что украинские санкции против авиакомпании являются "очередным недружественным шагом со стороны Киева" и "политически мотивированы".

Он считает, что к принятию решения может быть причастна грузинская оппозиция, которая могла передать Киеву "искаженную информацию".

Как мы писали, 1 июля президент Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые касаются более чем 190 физических лиц, в основном граждан РФ. А также против 291 юридического лица - главным образом российских заводов и компаний. Помимо россиян под санкциями оказались два белоруса и Гаиашвили Тамаз, который является основателем авиакомпании Georgian Airways. Последняя весной впервые за четыре года возобновила рейсы в РФ.

Разрешение на прямые полеты между Грузией и Россией получили две авиакомпании: Georgian Airways и российская "Азимут".