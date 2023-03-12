Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность и он все время испытывает невыносимую боль.

Об этом Саакашвили сообщил в письменном комментарии британскому телеканалу Sky News.

Изданию было отказано в доступе в больницу, куда экс-президента Грузии перевели из тюрьмы, однако журналисты смогли передать вопросы Саакашвили через его адвоката и получить ответы, написанные от руки.

Отвечая на вопрос, насколько он был близок к смерти, Саакашвили отметил: "Сначала я весил 120 килограммов, сейчас я вешу 64. Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность".

"Я все время лежу в постели, мои кости разрушаются, и это вызывает невыносимую боль", - добавил он.

Синдромом полиорганной недостаточности называют развитие недостаточности двух и более органов или систем органов. Состояние обычно требует длительной госпитализации, оно вызывает высокую смертность пациентов.

Напомним, Европарламент призвал власти Грузии освободить и помиловать Михаила Саакашвили.

Однако апелляционный суд в Тбилиси отказался освобождать Саакашвили по состоянию здоровья. Теперь защита экс-президента Грузии намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.