Появились новые фото Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы. На них видно, что экс-президент Грузии продолжает стремительно терять вес.

Снимки сделаны во время суда, к которому Саакашвили подключился из клиники "Вивамеди". В Тбилисском городском суде проходит слушание по делу экс-президента Грузии о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

Брат Михаила Саакашвили, Давид, прокомментировал "Стране" новые фото Михо, на которых видно, что экс-президент Грузии продолжает терять вес.

"Это результат того, как с ним обращались, в каких условиях он был много месяцев. Есть вероятность, что Михаил был отравлен, это, наверно, потом докажет история. Ситуация правда не лучшая, вес ужасный, не готов сказать, сколько точно килограммов сейчас весит Михаил, но факт в том, что он продолжает терять вес и идет к летальному исходу", - сказал "Стране" Давид Саакашвили.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается помиловать Саакашвили и заявляет, что грузинский народ хочет его наказания.

Как писала "Страна", в марте 2023 года Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность, и он все время испытывает невыносимую боль. На тот момент он весил 64 килограмма.