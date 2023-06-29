Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск экс-президента Грузии Михаила Саакашвили против Украины о лишении его украинского гражданства.

Решение суда по этому делу опубликовано на его сайте.

"В своем решении по делу "Саакашвили против Украины" (заявление № 8113/18) ЕСПЧ единогласно признал заявление неприемлемым. Решение является окончательным", — говорится в вердикте ЕСПЧ.

Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, а уже в 2017 году после постоянной критики президента Петра Порошенко был его лишен, также его сняли с поста губернатора Одесской области. Вскоре против грузинского политика возбудили уголовное дело, его арестовали и выслали из Украины.

Однако ставший президентом Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. ЕСПЧ указал, что после этого Саакашвили "возобновил свою политическую деятельность, и ничего не мешало ему подать свои жалобы в Украине". Поэтому ЕСПЧ решил, что податель иска не исчерпал все средства правовой защиты на национальном уровне, прежде чем обращаться в международный суд.

Все его жалобы, кроме одной, были отклонены. Но какая из них все-таки принята к рассмотрению, не уточняется.

Сейчас Саакашвили находится в грузинской тюрьме. Президент Саломе Зурабишвили отказывается его помиловать.