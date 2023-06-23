Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что задержание в 2015 году главы Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка было незаконным. ЕСПЧ направил запрос в Минюст Украины с требованием выплатить Кошляку компенсацию в размере 2 тысяч евро.

Об этом "Стране" сообщил сам Кошляк.

Суд над Кошляком вел скандальный судья Николай Чаус, который две недели назад был осужден на 10 лет по обвинению во взяточничестве.

Кошляк сказал "Стране", что как только получит компенсацию, перечислит ее на нужды ВСУ.

31 октября 2015 года Михаил Кошляк – тогда президент Днепропетровской федерации дзюдо и помощник нардепа Бориса Филатова – в ходе спецоперации в Днепропетровске был задержан по делу лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана. По словам адвокатов, Кошляк нуждался в медицинском обследовании: у него одна почка и состояние его здоровья после задержания ухудшилось. Его обвиняли в причастности к похищению людей и деятельности преступной организации вместе с Геннадием Корбаном.



Ранее мы писали, что в начале июня Европейский суд по правам человека обязал Украину юридически признать однополые пары.

А в декабре мэр Одессы Геннадий Труханов выиграл в ЕСПЧ по делу о незаконном задержании и содержании под стражей.