Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину юридически признать однополые пары.

Об этом в Фейсбуке сообщила народная депутат от "Голоса" Инна Совсун.

Она написала, что сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение по иску однополой пары – Андрея Маймулахина и Андрея Маркова, которая в 2014 году подала в суд несколько жалоб, требуя официального признания государством однополых отношений и их регистрации.

Мужчины сообщили, что состоят в семейных отношениях более 10 лет, но государство не признает их как семью. Теперь ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь.

"Своим решением ЕСПЧ обязал Украину признать отношения ЛГБТ-пар. А значит, Украина, как государство - участник Европейской конвенции по правам человека, должна принять закон, которым на юридическом уровне признает однополые пары и предоставит им возможность регистрировать свои отношения как семью", – резюмировала нардеп.

Также она сообщила, что признание однополых семейств является одним из условий принятия Украины в Евросоюз.

"В заключении о членстве Украины Еврокомиссия подчеркнула, что защита граждан от дискриминации должна включать и признание семейных партнерств, основанных на союзе двух лиц одного пола", – написала Совсун.

Напомним, в апреле петиция (уже вторая по счету) в поддержку закона о регистрации однополых и разнополых партнёрств набрала нужное число голосов для рассмотрения Зеленским - более 25 тысяч.

На днях Зеленский ответил на нее и предложил Кабмину проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар.