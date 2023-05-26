Президент Владимир Зеленский обратился в Кабмин с предложением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар.

Так Зеленский ответил на петицию в поддержку зарегистрированных партнерств для однополых и разнополых пар. Ответ появился на сайте Офиса президента 26 мая.

Также президент сообщил, что обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой ускорить принятие закона "Об институте регистрируемых партнерств".

"Украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам", – резюмировал глава государства.

Напомним, петиции о регистрации партнерств однополых и разнополых пар Зеленскому подавали дважды. Первая была зарегистрирована в июле и быстро собрала необходимые 25 тысяч голосов. В начале августа президент ответил ее авторам, что в условиях военного или чрезвычайного положения Конституцию Украины менять нельзя. В связи с этим сейчас нельзя изменить норму о том, что брак – это добровольный союз мужчины и женщины.

Петиция, на которую Зеленский ответил сейчас, набрала необходимое количество голосов в конце апреля.