Генеральный синод Церкви Англии принял решение благословлять однополые пары. Также Церковь объявила покаяние за вред, причиненный ею сексуальным меньшинствам.

Об этом сообщается в пресс-релизе Церкви.

"Мы прошли долгий путь, чтобы добраться до этого момента. Впервые англиканская церковь публично, безоговорочно и радостно приветствует однополые пары в церкви. Церковь по-прежнему имеет глубокие разногласия по этим вопросам, затрагивающим суть нашей человеческой идентичности. Как архиепископы, мы обязуемся уважать совесть тех, для кого это заходит слишком далеко, и гарантировать, что у них есть все заверения, необходимые им для сохранения единства Церкви, пока продолжается этот разговор", - заявили архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл.

Напомним, что в Англии и Уэльсе еще в 2013 году были легализованы однополые браки. Их одобрила королева Елизавета II с инициативы тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Тогда Англиканская церковь выступала резко против этого. Она запретила своим священникам проводить обряд венчания гомосексуалистов.

На днях The Guardian сообщала, что Церковь Англии задумалась над вопросом гендера Бога, которого называют "он" и "отче".