Церковь Англии задумалась над вопросом гендера Бога, которого традиционно называют "он" и "отче", пишет The Guardian.

Для изучения этой темы и возможности использования гендерно-нейтральных обращений в отношении Бога весной будет создана специальная комиссия. С такой инициативой выступили отдельные священники.

Газета задается вопросом, придется ли в случае одобрения новых норм менять текст молитвы "Отче наш".

Как писала "Страна", в Индии родился трехглавый младенец, его односельчане решили, что он - бог и устроили паломничество.

Постпред России в ООН ответил на вопрос об использовании ядерного оружия так: "Надеюсь, Бог этого не допустит".

Напомним, в 2016 году экс-президент Украины Леонид Кучма заявлял, что решить проблему Донбассу может лишь Бог и Путин.

Тем временем в 2022 году в Украине началась полномасштабная война, которая продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.