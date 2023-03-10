Католическая церковь Германии сможет официально благословлять однополые пары с 2026 года.

Об этом сообщает Deutshe Welle.

По информации издания, такое решение приняло Синодальное собрание по реформированию церкви. Из 202 его членов "за" проголосовали 176, "против" – 14, воздержались – 12. Таким образом, требуемое большинство в две трети епископов было даже превышено.

Собрание также разрешило благословлять тех, кто разведен и снова вступает в брак. Теперь в церкви будут разрабатывать формат для церемоний.

Синодальное собрание по реформированию Католической церкви Германии работает с 2019 года.

Ранее мы писали, что Генеральный синод Церкви Англии принял решение благословлять однополые пары. Также Церковь объявила покаяние за вред, причиненный ею сексуальным меньшинствам.

Известно, что в Англии и Уэльсе еще в 2013 году были легализованы однополые браки.Тогда Англиканская церковь выступала резко против этого. Она запретила своим священникам проводить обряд венчания гомосексуалистов.

Также "Страна" рассказывала, что 7 марта народный депутат от "Голоса" Инна Совсун подала в Верховную Раду законопроект о регистрируемых партнерствах. В случае принятия инициативы официально зарегистрировать отношения смогут ЛГБТ-пары.