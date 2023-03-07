Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун подала в Верховную Раду законопроект о регистрируемых партнерствах. В случае принятия инициативы официально зарегистрировать отношения смогут ЛГБТ-пары.

Об этом нардеп написала в Фейсбуке.

Совсун рассказала, что девять месяцев работала над законопроектом совместно с общественными организациями "ЛГБТ-военные за равные права" и "Точка опоры ЮА - NGO Fulcrum UA".

Депутат объяснила, что регистрируемые партнерства - это новый институт для тех, кто не может или не хочет вступать в брак. Им смогут воспользоваться военные и гражданские, а также однополые и разнополые пары. Этот институт должен помочь парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав при смерти или исчезновении партнера или партнерши.

Она добавила, что зарегистрировать законопроект побудило общение с ЛГБТ-военными, во время которого она увидела их проблемы.

"Мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех других", - отметила Совсун.

Ранее киевлянка Леда Космачевская объявила, что выходит замуж за представителя ЛГБТ-сообщества, который воюет на фронте и не может законно жениться в Украине на своем партнере-мужчине, с которым живет вместе уже 15 лет.

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