Президент Уганды Йовери Мусевени подписал законопроект под официальным названием "Антигомосексуальный акт", который предусматривает жесткие наказания за гомосексуализм вплоть до смертной казни.

Об этом сообщает ВВС News.

По информации издания, закон предусматривает:

Пожизненное заключение за однополый секс. 20 лет тюрьмы за "пропаганду гомосексуальности". До 10 лет за "покушение к совершению однополых актов". Вводится новый состав преступления - "гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах". Он включает заражение неизлечимым заболеванием, таким как ВИЧ/СПИД, путём однополого секса и однополые контакты с несовершеннолетним или лицом с инвалидностью. За такие действия предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Любые формы однополых отношений в стране новым законом запрещаются, как запрещается и любая деятельность, направленная на их поощрение или признание.

Напомним, ранее парламент Словении разрешил однополые браки в стране, а также усыновлять таким парам детей. Таким образом Словения стала первой славянской страной, где пошли на такой шаг.

Также сообщалось, что в России утвердили критерии "ЛГБТ-пропаганды". Теперь в РФ нельзя формировать позитивное отношение к гомосексуальным мужчинам и заявлять о равноценности отношений между геями и традиционными семьями.