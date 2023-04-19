Роскомнадзор приказом утвердил критерии "ЛГБТ-пропаганды" в России. С 1 сентября в РФ нельзя формировать позитивное отношение к гомосексуальным мужчинам и заявлять о равноценности отношений между геями и традиционными семьями.

Об этом пишут российские СМИ.

Закон о запрете в России "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола" был подписан Владимиром Путиным в декабре 2022.

Согласно новому документу Роскомнадзора, подпадающей под определение будет считаться информация, которая:

Направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними; Убеждает в привлекательности "нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок и формирует положительный образ людей, состоящих в таких отношениях; Создаёт искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок; Оправдывает отказ от "традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных" и обосновывает преимущество последних; Направлена на формирование положительного отношения к смене пола.

С 1 сентября ресурсы будут включать в единый реестр запрещенных сайтов, если информация на них подпадает под указанные критерии.

Напомним, ранее сообщалось, что в России закроют все гей-клубы после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Также мы писали, что в Уганде приняли закон о пожизненном заключении за признание своей принадлежности к ЛГБТК+.