Высший антикоррупционый суд приговорил экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса к 10 годам лишения свободы. Обвинение просило 12 лет.

Сторона защиты Чауса будет подавать апелляцию.

Сам бывший судья решение прокомментировал очень коротко заявив, что будет подавать апелляцию.

"Решение не обосновано и на протяжении всего рассмотрения на заседаниях не было представителей СМИ, чтобы мы могли донести свою позицию",- заявил Чаус.

Николай Чаус

Судья был в 2016 году пойман на взятке в размере 150 тысяч долларов. Но потом был тайно вывезен в Молдову (по ряду данных - при содействии окружения Петра Порошенко).

В 2021 году Чаус был выкраден из Молдовы предположительно украинской военной разведкой (так писали СМИ).

После этого в Сети появилось несколько видеообращений судьи, который грозил разоблачениями Порошенко и его бывшему соратнику, экс-нардепу Грановскому. Где он при этом находился, было неизвестно.

Ранее мы писали о том, что скандальному судье Чаусу окончательно отказали в политическом убежище в Молдове.

А также, что суд по его делу проходил в закрытом режиме.