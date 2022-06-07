Высший антикоррупционный суд исследовал банки, в которых хранил деньги бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус.

В двухлитровой банке из-под яблочного сока находились 70 тысяч долларов. В другой двухлитровой банке - 80 тысяч долларов. Об этом пишет "Судебный репортер".

Председательствующий судья Евгений Крук брал каждый пакет и проверял герметичность. Далее судья раскрывал пакет, вынимал доказательства и демонстрировал собравшимся, а также предлагал защите ознакомиться.

Сам Чаус банками особо не интересовался и попросил показать ему только вторую, когда та еще была упакована.

После открытия пакета председательствующий судья Крук констатировал, что в этой второй банке внутри есть немного земли. Суд решил, что все доллары нужно сосчитать, а затем скопировать на ксероксе и копии купюр оставить в материалах дела.

Прокурор принес счётную машинку и клал туда доллары пачками.

Напомним, бывший судья Днепровского суда Киева Чаус обвиняется в получении взятки размером в 150 тысяч долларов. Подозрение ему сообщили еще в 2016 году, но судья скрылся и находился в розыске. Впоследствии он появился на территории Молдовы, куда въехал по чужим документам. Начался долгий процесс экстрадиции и сразу Чаус просил о политическом убежище.

Через 5 лет экстрадиция так и не завершилась. Но Чауса нашли в Винницкой области, и тогда он обратился к СБУ, заявив, что стал жертвой похищения сначала в 2016-м и теперь в 2021 году.

Чаусу грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сам он свою вину не признает и считает случившееся провокацией НАБУ.

1 февраля суд назначил Чаусу залог в размере 717 900 гривен. Бывший судья внес необходимую сумму и вышел из-под домашнего ареста, под которым он находился с августа прошлого года, когда объявился в Украине после похищения в Молдове.

Еще в августе прошлого года Николай Чаус, во время заседания по избранию ему меры пресечения рассказал, что его похитили и хотели убить, а выжил он благодаря тому, что ему удалось сбежать и добровольно явиться в СБУ.

Также мы писали, что ранее в интервью для нардепа "Евросолидарности" Арьева Николай Чаус детально рассказал, как его похищали из Молдовы.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, почему бывший судья Чаус вышел на свободу и даст ли он показания на Зеленского.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.