Брат Михаила Саакашвили, Давид, подтвердил "Стране", что у депутата Верховной Рады Елизаветы Ясько родился ребенок от Михаила Саакашвили.

"Да, это ребенок Михаила. Это девочка, родилась примерно полгода назад. Я виделся с ней. Михаил ребенка не видел", - сказал "Стране" Давид Саакашвили.

Напомним, недавно депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила у себя на Фейсбуке, что стала мамой, намекнув, что ребенок от Саакашвили. Однако у ряда комментаторов это вызвало сомнения, так как Ясько не афишировала беременность, а отцовство Саакашвили публично ни она, ни кто-либо из семьи Саакашвили до сих пор не подтверждал.

Кроме того, немногим ранее другая женщина, грузинская певица Софи Нижарадзе тоже родила ребенка от Саакашвили. Фото девочки Элис-Марии, появившейся на свет в июне 2020 года, висят в камере Михо, где он отбывает тюремный срок.

Экс-президент Грузии также имеет двух сыновей от первой жены Сандры Рулофс.

Напомним, в начале месяца президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили из тюрьмы с электронным браслетом.

Ранее Европарламент призвал власти Грузии освободить и помиловать Саакашвили.

Однако апелляционный суд в Тбилиси отказался освобождать его по состоянию здоровья. Теперь защита экс-президента Грузии намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.