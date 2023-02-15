Пока Михаил Саакашвили и его соратники добиваются от грузинских властей перевода его из тюрьмы на лечение за границу, в Украине разыгрывается отдельная драма, связанная с его отношениями с депутатом Верховной Рады Лизой Ясько.

Напомним, ещё осенью 2020 года "Страна" сообщила о романе Ясько с экс-президентом Грузии.

Влюбленные долго время скрывали свои романтические связи. Но когда через год Михо вернулся в Грузию, где его арестовали, на его страницах в соцсетях появилось признание в любви к Лизе Ясько. Также было опубликовано соответствующее видео. Таким образом пара сделала публичными свои отношения.

Позднее стало известно, что у Михаила подрастает внебрачная дочь Элис-Мария (сейчас малышке 2,5 года) от грузинской певицы Софии Нижарадзе. Девочку он публично признал своей и повесил ее фотографии в тюремной камере.

Поначалу Лиза Ясько летала в Тбилиси повидаться с Михо, записывала видеообращения в его поддержку. Но потом заметно поубавила свой пыл.

"Ясько уже год не проведывала его в тюрьме, она даже не поддерживает связь с Саакашвили", – говорят его близкие друзья.

По их мнению она играла с чувствами Михо и якобы у неё были даже корыстные намерения: нардеп хотела получить право на его имущество в Украине.

"Она даже притворилась беременной. Сказала Мише и его матери, что ждёт ребенка. Вынудила таким образом его записать видеопризнание про их отношения перед отъездом Саакашвили в Грузию. А когда он оказался за решеткой, то сама распорядилась это обнародовать. Мол, это воля Михаила", - поясняет источник из близкого окружения экс-президента.

По его утверждению, отношения пары Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала, что вся недвижимость Михо записана на его мать.

Также, по словам источника, Ясько ревновала к маленькой дочке Элис-Марии, просила убрать в камере ее снимки.

Теперь, когда Саакашвили находится в тяжёлом состоянии в тюремном заключении, Лиза практически не вспоминает о нем.

"Она не прилетает, никак не поддерживает с ним связь", – говорит собеседник "Страны".

Напомним, Европарламент готовит резолюцию о переводе Саакашвили на лечение за границу.