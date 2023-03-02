Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Об этом сообщает в четверг, 2 марта, "Sputnik Грузия" со ссылкой на адвоката.



Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. На этот раз судебных заседаний не проводилось. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что узнал о решении по телефону от помощника судьи.

По его словам, теперь защита Саакашвили намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, недавно врачи подтвердили тенденцию к ухудшению состояния здоровья Михаила Саакашвили, общую слабость и боли в конечностях. Один из диагнозов Саакашвили - кахексия, это неконтролируемая угрожающая потеря веса. В то же время они назвали основной причиной плохого состояния Михаила Саакашвили "несбалансированное питание". Сейчас экс-президент Грузии весит 67,2 кг.

Ранее мы писали, что Европейский парламент призвал власти Грузии освободить и помиловать Михаила Саакашвили. В Европарламенте встревожены ухудшением здоровья бывшего президента Грузии и призывают обеспечить ему лечение за границей.