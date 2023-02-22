Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили за последние три недели похудел еще на 2,5 кг и сейчас весит 67,2 килограмма, сообщили врачи клиники "Вивамед", но добавили, что это происходит, в основном, потому, что он продолжает питаться "по своему усмотрению".

При этом в тюрьму после ареста Михаил Саакашвили поступил с весом в 116 кг при росте 195 см.

Врачи подтвердили тенденцию к ухудшению состояния здоровья Саакашвили, общую слабость и боли в конечностях. Один из диагнозов Саакашвили - кахексия, это неконтролируемая угрожающая потеря веса. В то же время они назвали основной причиной плохого состояния Михаила Саакашвили "несбалансированное питание".

В частности, эндокринолог заявила, что Саакашвили потребляет всего 300-400 калорий в день, при рекомендованных не менее 1700, "но продолжает питаться по своему усмотрению". А клинический директор клиники Зураб Чхаидзе заявил, что больница делает все возможное, но "цель врачей должна совпадать с целью пациента".

"Я понимаю ситуацию пациента и цель любого заключенного - получить свободу, и, конечно, направление адвокатов и их линия такая же. Но хочу заявить категорично, мы ни в коем случае не допустим, чтобы это произошло ценой компрометации авторитета клиники и наших врачей" , - сказал Зураб Чхаидзе.

Кроме того, представители правящей партии Грузии обвинили в ухудшении здоровья Саакашвили его родственников.

"Терять вес - в политических интересах Саакашвили", - заявил сегодня председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

При этом он сказал, что у Саакашвили "богатая, продажная и непорядочная семья", которая специально приносит ему "холодную и невкусную пищу с низкой калорийностью".

На эти публичные заявления в комментарии "Стране" отреагировал брат Михаила Саакашвили - Давид.

"Внимательно посмотрел сегодняшний брифинг врачей и другие заявления по теме здоровья Михаила. Сделал для себя вывод, что общество готовят к смерти моего брата. И когда Михаил умрет от голода, во всем будет виновата не грузинская власть, которая бросила его в тюрьму, а его семья, которая, оказывается, кормила его неправильной едой", - заявил "Стране" Давид Саакашвили.

Напомним, пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж сообщила, что Саакашвили находится в очень плохом состоянии здоровья. Его вес пересек критическую отметку минимально допустимого по соотношению с ростом.

Также мы писали, что Европарламент призвал власти Грузии освободить и помиловать Саакашвили.