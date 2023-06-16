Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается помиловать Михаила Саакашвили из-за того, что грузинский народ считает, что Саакашвили должен заплатить за преступления, которые были совершены во время его руководства страной.

Об этом Зурабишвили сказала в интервью "УП".

"Я ответственна прежде всего перед грузинским народом. Как президент, я должна учитывать то, что чувствует грузинский народ. Грузинский народ пережил 9 лет режима Саакашвили, который оставил много жертв. И это вопрос, который поляризовал и продолжает поляризовать население Грузии.

Не то чтобы грузинский народ считал, что Саакашвили не виноват. Они могут не соглашаться с тем, что с ним, возможно, обращаются не так, как положено с президентом. Они очень гуманны; грузины очень толерантны.

Но ощущение населения таково, что он должен заплатить за некоторые преступления, которые были совершены во время его режима − возможно, не им, но под его руководством. Такое ощущение в целом", − заявила президент.

Напомним, на днях Саломе Зурабишвили предложила выпустить бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили из тюрьмы с электронным браслетом.

Ранее Европарламент призвал власти Грузии освободить и помиловать Михаила Саакашвили.

Однако апелляционный суд в Тбилиси отказался освобождать Саакашвили по состоянию здоровья.