Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продает свою знаменитую квартиру-пентхаус в Итальянском бульваре в Одессе.

Об этом "Стране" стало известно от источников в риэлторских кругах. Квартира двухкомнатная, на верхнем этаже, плюс достроенная мансарда с видом на море.

В распоряжении "Страны" оказались эксклюзивные фото квартиры Саакашвили.

Рыночная цена, за которую (сейчас продается похожая квартира в том же районе Одессы) около 200 тысяч долларов.

Другой вопрос - за сколько ее реально продадут. Сейчас дорогие квартиры нередко продаются с очень большими скидками.

Ранее "Страна" подробно писала об одесской квартире Саакашвили.

Как писала "Страна", Михаил Саакашвили, который был арестован в Грузии, рассказал журналистам о своем состоянии. "Все время лежу и испытываю невыносимую боль", - написал он.

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