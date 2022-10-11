В Одессе в разгар войны пытаются сдать "самый дорогой и стильный пентхауз Украины" с лепниной, сусальным золотом и росписью стен в виде репродукций известных картин.

Стоимость аренды - 6 тысяч долларов в месяц (221 506 гривен).

Как пишут местные телеграм-каналы, "квартиру-музей" можно и купить - за 4 миллиона долларов.

В интернете выложили видообзор хором. Также объявление об их аренде выставлено на OLX.

В объявлении сказано, что это люксовый пентхаус в три этажа с панорамным видом на море в Аркадии. Он расположен на 9-10-11 этажах премиальной высотки. Общая площадь квартиры 356 квадратных метров. В ней есть сауна, бильярдная, сейф для оружия, четыре спальни с санузлами, гардеробные, и "мебель от ведущих европейских производителей Италии и Англии".

"Квартира выполнена в самом дорогом стиле - дворцовом и полностью оснащена эксклюзивной мебелью Asnagi, jumbo, и т д. и техникой Smeg. Отделка: мраморные полы, алмазный рез, дворцовый паркет из 12 видов элитных пород, кованная балюстрада с напылением 24 карата, панорамное остекление с бронированными стеклопакетами, ручная гипсовая лепнина (эксклюзив), роспись стен и потолков вручную ведущими художниками Украины", - гласит объявление на сайте.

Авторы объявления заверяют, что пентхаус полностью готов к проживанию.



Также в тексте с указано, что четвертый уровень царских палат - это самая высокая точка в городе.

"Пентхаус в 2017 году выиграл всеукраинскую премию архитекторов как самый дорогой и стильный пентхаус Украины", - добавили авторы объявления.

Ранее "Страна" анализировала, что происходит с арендой жилья в Киеве в войну.

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