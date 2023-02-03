По состоянию на начало 2023 года аренда однокомнатной квартиры во Львове обходится в полтора раза дороже, чем в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные сервиса аренды недвижимости "ЛУН", пишет "Интерфакс-Украина".

В исследовании оценивались цены на львовском и киевском рынке аренды жилья за период с 1 января 2023 по 1 февраля 2023.

Медианная цена аренды однушки во Львове - 13,5 тыс. грн против 9 тыс. грн в Киеве. То есть съем такого жилья на 50% обходится дороже.

Медианная цена двушки во Львове - 16 тыс. грн (против 12 тыс. грн в столице). Разница между трехкомнатными меньше - 19 тыс. во Львове против 18 тыс. грн в Киеве.

Как сообщала "Страна", из-за войны подорожала аренда жилья в удаленных от боевых действий регионах. На этом фоне наблюдается ажиотаж на польском рынке недвижимости, где дорожает и аренда, и продажа.

Также мы писали о том, что аренда жилья в Закарпатье догнала киевские цены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.