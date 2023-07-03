В Сумах сообщают о 16 раненых и одном погибшем в результате сегодняшней атаки беспилотников.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В Сумах было четыре прилета "Шахедов". Повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.

Также появилось видео момента удара "Шахеда" по жилому дому в Сумах днем 3 июля.

Его публикуют телеграмм-каналы.

Фото с места прилета "Шахеда" в пятиэтажку в центре Сум.

Напомним, что ранее жителей приграничных с РФ районов Сумской области призвали эвакуироваться из-за постоянных обстрелов.

Также мы писали о том, что ночью 3 июля РФ выпустила 17 дронов по Украине. В основном цели были в восточных, южных и центральных регионах.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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