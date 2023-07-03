Сегодня, 3 июля, в центре Сум в результате атаки беспилотниками поврежден жилой дом.

Об этом сообщает "Суспильне".

Во время воздушной атаки мэр города Александр Лысенко писал, что работает ПВО.

Напомним, что сегодня ночью, россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение.

Накануне армия РФ обстреляла донецкую и Харьковскую области, более 80 раз ударили по Херсонской области.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, россияне за неделю удвоили число обстрелов на восточном фронте.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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