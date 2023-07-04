Сегодня россияне обстреляли Первомайск Харьковской области фугасными снарядами. Удар наносился ракетой "Искандер" по центру города, где были лишь гражданские объекты.

Подробности удара сообщает Офис генпрокурора.

В результате обстрела 31 человек получил ранения. Среди пострадавших 10 детей, включая двух младенцев - годовалого и 10-месячного. Последний находится в реанимации.

Также получили повреждения десять многоэтажек.

Правоохранители квалифицируют обстрел как еще одно военное преступление и РФ и вызывающее пренебрежение россиянами всеми нормами международного права. Начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Херсоне в результате утреннего артобстрела погибли два человека.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, россияне за неделю удвоили число обстрелов на восточном фронте.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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