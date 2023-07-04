РФ запустила по Первомайску под Харьковом ракету "Искандер". Ранен 31 человек, включая 10 детей
Сегодня россияне обстреляли Первомайск Харьковской области фугасными снарядами. Удар наносился ракетой "Искандер" по центру города, где были лишь гражданские объекты.
Подробности удара сообщает Офис генпрокурора.
В результате обстрела 31 человек получил ранения. Среди пострадавших 10 детей, включая двух младенцев - годовалого и 10-месячного. Последний находится в реанимации.
Также получили повреждения десять многоэтажек.
Правоохранители квалифицируют обстрел как еще одно военное преступление и РФ и вызывающее пренебрежение россиянами всеми нормами международного права. Начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что в Херсоне в результате утреннего артобстрела погибли два человека.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, россияне за неделю удвоили число обстрелов на восточном фронте.
Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.
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