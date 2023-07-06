Сегодня ночью российские войска атаковали Львов. В результате падения обломков ракеты поврежден объект критической инфраструктуры и многоэтажка. Есть погибшие.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения. Есть погибшие и раненые. Разрушены более 50 жилищ. Спасатели продолжают разбирать завалы", - сообщил Садовой.

Также он добавил, что количество пострадавших увеличивается, одного человека в тяжелом состоянии везет скорая.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что на месте прилета был пожар, его потушили спасатели.

"Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", – сказал Козицкий.

По состоянию на 7 утра, известно о четырех погибших, еще девять человек ранены.

"В результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах", - написал глава МВД Игорь Клименко.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео последствий ночного удара российских террористов по Львову.

Продолжается поисково-спасательная операция.

Война в Украине продолжается 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля в своем онлайне.