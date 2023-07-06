За минувшие сутки Россия совершила 84 обстрела Херсонской области. Два человека погибли, еще 10 (из них – один ребенок) получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов", - написал Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали Львов. В результате падения обломков ракеты поврежден объект критической инфраструктуры и многоэтажка. Известно о четырех погибших, еще девять человек ранены.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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