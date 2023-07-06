Во Львове уже 34 пострадавших и четверо погибших после ночных ударов "Калибрами".

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он публикует видео эвакуации людей в первые минуты после прилетов.

Также в ГСЧС показали кадры, как спасатели и полиция выносят раненых из поврежденного РФ жилого дома.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали Львов. В результате падения обломков ракеты поврежден объект критической инфраструктуры и многоэтажка.

В доме, куда упали обломки ракеты, разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Мэр Львова Андрей Садовой назвал эту атаку крупнейшей с момента вторжения РФ.

В Воздушных силах сообщили, что по городу ударили три "Калибра". Всего было пущено десять ракет, но семь из них были сбиты по ходу движения.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

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