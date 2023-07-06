По Львову сегодня ночью ударили три "Калибра". Всего было пущено десять ракет, но семь из них были сбиты по ходу движения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Около 1 ночи противник нанес удар с акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад",- говорится в сообщении.

Напомним, во львовском доме, куда упали обломки ракеты, разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов. Известно о четырех погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

А представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, поэтому он покрывает фактически всю территорию Украины.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

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