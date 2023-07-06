По Львову ночью ударили три "Калибра". В Воздушных Силах рассказали подробности ракетной атаки
По Львову сегодня ночью ударили три "Калибра". Всего было пущено десять ракет, но семь из них были сбиты по ходу движения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Около 1 ночи противник нанес удар с акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад",- говорится в сообщении.
Напомним, во львовском доме, куда упали обломки ракеты, разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов. Известно о четырех погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.
А представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, поэтому он покрывает фактически всю территорию Украины.
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