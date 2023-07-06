В минобороны РФ озвучили свою версию ночного ракетного удара по Львову, в результате которого погибли 4 человека, почти 40 ранены.

Москва утверждает, что нанесла "сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наёмников, местам хранения бронетанковой техники".

Заявлено, что "все назначенные объекты поражены", а стратегическим резервам Украины "нанесен существенный урон".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что сбиты 7 из 10 "Калибров". Ракеты, запущенные из акватории Черного моря, изначально летели в сторону Киева, но потом резко свернули на запад.

А представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, поэтому он покрывает фактически всю территорию Украины.

Ранее глава Львовской ОВА сообщил, что самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, был всего 21 год, а самой страшей - 95.

Также ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остаются 150 абонентов. Также под прямой удар попал многоквартирный дом, практически разрушены 3 и 4 этажи. Повреждены более 30 домов (250 квартир), около 50 автомобилей, 10 общежитий, 2 ВУЗа, дом ребенка и санаторная школа.