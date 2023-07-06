Во Львове уже 37 пострадавших и четверо погибших в результате ночной атаки "Калибрами". Спасены 7 человек, эвакуированы - 64.

Об этом сообщили в МВД.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут быть еще люди.

Также глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что самой молодой девушке, погибшей в результате ночного обстрела россиянами Львова, был всего 21 год.

"Самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, был всего 21 год. Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее.

Самой старшей погибшей – 95. Женщина пережила II мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма", - написал Козицкий.

Кроме того, по его словам, рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и к моменту тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно.

Напомним, ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остаются 150 абонентов. Также под прямой удар попал многоквартирный дом, практически разрушены 3 и 4 этажи. Повреждены более 30 домов (250 квартир), около 50 автомобилей, 10 общежитий, 2 ВУЗа, дом ребенка и санаторная школа.

Ранее мы показали видео и фото эвакуации людей в первые минуты после прилетов во Львове. По городу ударили три "Калибра".