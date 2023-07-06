В четверг, 6 июля, около 11:00 российские военные обстреляли станцию "Одноробовка" в Богодуховском районе Харьковской области. Предварительно установлено, что в качестве оружия была использована артиллерия.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Согласно данным следствия, в результате обстрела полностью разрушен вокзал станции, а на территории возник масштабный пожар.

Ранее мы писали, что во время сегодняшней ракетной атаки по Львову разрушена подстанция, повреждены более 30 домов, два ВУЗа и школа.

Без света остаются 150 абонентов. Также под прямой удар попал многоквартирный дом, практически разрушены 3 и 4 этажи, около 50 автомобилей, 10 общежитий.

Также мы показали видео и фото эвакуации людей в первые минуты после прилетов во Львове. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что по городу ударили три "Калибра".

Количество пострадавших растет - уже 37 пострадавших и четверо погибших. Спасены 7 человек, эвакуированы - 64, самой молодой жертве был 21 год. Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут быть еще люди.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.