Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

На Купянском направлении Россия наступает в районе Новоселовского Луганской области, ВСУ отразили все атаки.

На Лиманском направлении российские оккупанты пытались вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имели.

На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства ПВО, 1 радиолокационную станцию и 4 станции РЭБ противника.

Напомним, по Львову сегодня ночью ударили три "Калибра". Всего было пущено десять ракет, но семь из них были сбиты по ходу движения.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.