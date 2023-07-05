РФ может производить в месяц около ста ракет разного типа.

Об этом заявил заместитель главы Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов в интервью "Укринформу".

По словам Громова, за время войны российский военно-промышленный комплекс сумел даже повысить темпы производства.

Ежемесячно россиянам удается производить:

более десяти "Искандеров";

до 30 "Калибров";

до 60 крылатых ракет воздушного базирования, включая "Кинжалы".

Также у них остается около 200 иранских "Шахедов", при этом регулярно происходят их новые поставки.

Отметим, что "Шахеды" РФ скоро планирует начать производить сама на заводе в Татарстане.

По данным ВСУ, у России еще есть большой запас авиабомб, которые дешевле модернизировать, чем производить ракеты.

Тем временем война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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