Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 из акватории Каспийского моря, сообщают Воздушные силы.

Пока тревога нигде не объявлена.

Если пуски реальны, ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях - 10:50.

Опасность ракетных ударов есть в Сумской и Полтавской областях, предупреждают Воздушные силы. Там объявлена воздушная тревога.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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