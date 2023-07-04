В российской республике Татарстан развернуто крупное производство дронов "Шахед".

Об этом пишут российские оппозиционные издания "Проект" и "Разворот".

Это происходит в специальной экономической зоне "Алабуга", и сейчас, как утверждают журналисты, производство начинает отходить от обычной сборки дронов из запчастей, присылаемых из Ирана.

За следующий год руководство "Алабуги" планирует перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем произвести автоматизацию производства. Эффективность сборки в результате должна превзойти иранскую в десятки раз, считают источники изданий.

Также планируется расширить площадь производственных помещений, которые с нынешних 40 тысяч квадратных метров станут больше 100 тысяч "квадратов".

Заявляется, что РФ готова заменить все компоненты "Шахеда" своими запчастями, кроме боевой части, которую, вероятно, продолжат поставлять из Ирана.

В первую очередь локализуют производство корпуса, а GPS-модуль и процессор станут закупать в Китае. Также в "Алабуге" планируют делать двигатели. Полный переход на российские комплектующие по иранской "франшизе" планируется завершить за 2-3 года.

Напомним, по данным британской разведки, Россия работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Скорее всего, РФ инвестирует в БПЛА OWA-UAV, потому что они обеспечивают относительно дешевый ударный потенциал большой дальности.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.