Российским компаниям удалось в обход санкций получить сотни тысяч патронов для снайперских винтовок и прочего оружия производства американской компании Hornady.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Гендиректор предприятия в США заявляет, что они прекратили поставки в РФ сразу после её вторжения в Украину.

"Мы не поддерживаем продажу нашей продукции какому-либо российскому сукиному сыну, и если мы сможем выяснить, как они его приобретают (если они на самом деле это делают), мы предпримем все возможные меры, чтобы прекратить это", — заявил директор оружейной компании Стив Хорнади.

Правление Hornady уже обратилась в правительство США для проведения расследования.

Это же издание писало, что экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых России для военной промышленности, вернулся к уровню до 2022 года, поскольку Москва нашла способы обходить введённые против РФ санкции.

Ранее в западных СМИ говорили, что внутри иранских дронов, запускаемых Россией, стоят китайские детали.

Также "Страна" сообщала, что РФ использует дроны китайской компании, производимые тысячами.