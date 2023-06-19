Российские компании получили сотни тысяч американских патронов в обход санкций
Российским компаниям удалось в обход санкций получить сотни тысяч патронов для снайперских винтовок и прочего оружия производства американской компании Hornady.
Об этом сообщает американское издание Politico.
Гендиректор предприятия в США заявляет, что они прекратили поставки в РФ сразу после её вторжения в Украину.
"Мы не поддерживаем продажу нашей продукции какому-либо российскому сукиному сыну, и если мы сможем выяснить, как они его приобретают (если они на самом деле это делают), мы предпримем все возможные меры, чтобы прекратить это", — заявил директор оружейной компании Стив Хорнади.
Правление Hornady уже обратилась в правительство США для проведения расследования.
Это же издание писало, что экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых России для военной промышленности, вернулся к уровню до 2022 года, поскольку Москва нашла способы обходить введённые против РФ санкции.
Ранее в западных СМИ говорили, что внутри иранских дронов, запускаемых Россией, стоят китайские детали.
Также "Страна" сообщала, что РФ использует дроны китайской компании, производимые тысячами.