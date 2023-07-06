Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, который передавал информацию о позициях украинской артиллерии вражеским силам через Телеграм-бот ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, задержанный злоумышленник собирал разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ, активно участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

Основным объектом его интереса были боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и других артиллерийских подразделений. Полученные сведения злоумышленник передавал через специальный Телеграм-бот, созданный ФСБ России для сбора разведданных о размещении украинских военных объектов.

СБУ установило, что житель Торецка Донецкой области начал предоставлять информацию агрессору еще в конце июня. Он указывал ориентировочные координаты украинских объектов, привязанные к местности.

В ходе обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который использовался им для передачи разведданных. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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