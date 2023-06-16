Жительница Закарпатья приговорена к 12 годам заключения с конфискацией имущества за российскую пропаганду и оправдание российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры в Facebook.

Ее имя не называется, указано лишь, что это уроженка Хуста, которая в 2019 году переехала в Москву.

Сообщается, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что публикации обвиняемой несут угрозу национальной безопасности Украины.

"Возможно, речь идет о журналистке Татьяне Поп, основавшей проект "Эхо Киева" и сейчас живущей в России. Но подтверждений этому пока нет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы рассказывали, что СБУ заочно сообщила о подозрении блогерше из Одессы за оправдание россиян в подрыве Каховской ГЭС. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

А недавно СБУ разоблачила четверых коллаборантов, среди которых экс-работница Минюста и сотрудники ГСЧС.

Также сообщалось, что в Украине будут заочно судить адвоката Татьяну Монтян по обвинению в оправдании вооруженной агрессии России и коллаборационизме.