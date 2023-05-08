"Немецкая волна" рассказывает, как в Украине судят за лайк и репост запрещенного контента в соцсетях.

В материале DW (Deutsche Welle) "Кого в Украине судят за отрицание агрессии России" говорится, что больше всего дел по отрицанию российской агрессии, касаются лайков в соцсетях, например, в российских "Одноклассниках".

В частности, журналисты пишут, что следствие называет отметку "класс" распространением, ведь в "Одноклассниках" понравившиеся сообщения отображаются в новостной ленте.

"СБУ считает, что обвиняемые знали об этом - ведь пользовались соцсетью не первый год. Чтобы доказать, что их сообщения кто-то видел, следствие указывает количество друзей и подписчиков этих страниц", - говорится в материале.

Также судят за "склонение к пророссийской позиции" - когда пользователи соцсетей пересылают пророссийские сообщения своим друзьям.

Сообщается, что для выявления преступлений СБУ мониторит не только соцсети но и СМИ.

Приговор Заречного райсуда Сум получила жительница города Галина, давшая комментарий местному телеканалу. На вопрос журналиста, кто агрессор, она ответила - Украина. Тогда журналист уточнил, напала ли Украина сама на себя, и та ответила утвердительно. Следствие посчитало это оправданием агрессии, и Галина получила год условно, заключив сделку со следствием.

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