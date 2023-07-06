Измаильский суд Одесской области признал виновным заместителя командира воинской части, который требовал с жены погибшего бойца 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в своем Telegram-канале.

За злоупотребление влиянием ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне.

После смерти бойца замкомандира части сообщил его жене, что она и дети могут получить от государства 15 млн грн помощи.

Он пообещал помочь с оформлением документов и ускорить выплату, если ему дадут 150 тысяч гривен.

Военнослужащий был задержан при получении оговоренной суммы.

Напомним, в феврале в Измаиле Одесской области задержали заместителя командира батальона Нацгвардии. Он требовал 10% (около миллиона гривен) от гарантированных государством выплат у вдовы погибшего в Мариуполе военного.

Ранее СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников погибших украинских военных. Они за "вознаграждение" обещали "договориться" о получении единовременной денежной помощи.

Также мы подробно рассказывали о вымогательстве "похоронных" у вдов погибших бойцов Нацгвардии.