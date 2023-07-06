Два года дисбата. Суд признал виновным замкомандира воинской части за вымогательство денег у вдовы бойца ВСУ
Измаильский суд Одесской области признал виновным заместителя командира воинской части, который требовал с жены погибшего бойца 150 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в своем Telegram-канале.
За злоупотребление влиянием ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне.
После смерти бойца замкомандира части сообщил его жене, что она и дети могут получить от государства 15 млн грн помощи.
Он пообещал помочь с оформлением документов и ускорить выплату, если ему дадут 150 тысяч гривен.
Военнослужащий был задержан при получении оговоренной суммы.
Напомним, в феврале в Измаиле Одесской области задержали заместителя командира батальона Нацгвардии. Он требовал 10% (около миллиона гривен) от гарантированных государством выплат у вдовы погибшего в Мариуполе военного.
Ранее СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников погибших украинских военных. Они за "вознаграждение" обещали "договориться" о получении единовременной денежной помощи.
Также мы подробно рассказывали о вымогательстве "похоронных" у вдов погибших бойцов Нацгвардии.