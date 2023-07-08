Сегодня ночью "Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Также силами ПВО было уничтожено 5 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

При этом глава Кировоградской ОВА Анатолий Райкович сообщил, что обошлось без разрушений гражданской инфраструктуры.

"Под утро Кировоградщину атаковали вражеские "Шахеды". Работало ПВО. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры", - написал Райкевич.

Напомним, ночью беспилотники ударили по Кривому Рогу, повреждено сельскохозяйственное предприятие. Пострадал 26-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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