Харьковская область 8 июля оказалась под обстрелами оккупантов. В разных районах области были зафиксированы авиационные, минометные и артиллерийские удары.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Село Тимофеевка в Богодуховском районе семь раз за день подверглось минометным обстрелам. В результате повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Также оккупанты артиллерийским огнем обстреляли село Ивашки. Было совершено около 10 ударов, нанесенных по территории гражданских сельскохозяйственных предприятий.

В результате вражеского обстрела возник пожар в хвойном лесу недалеко от села Кучеривка в Купянском районе, площадь которого составила около 3 гектаров.

"В 00:14 оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Волчанск. Поврежден 9-этажный жилой дом, пострадал мужчина в возрасте 62 лет, который получил осколочное ранение и был госпитализирован.

В 2:05 поступила информация о повторном артиллерийском обстреле города Волчанск. В этот раз обошлось без пострадавших, но был поврежден частный дом. В 5:00 в результате еще одного обстрела многоквартирного дома пострадавших не было", - написал Синегубов.

Напомним, 6 июля россияне обстреляли железнодорожную станцию в Харьковской области, вокзал полностью разрушен.

Ранее РФ запустила по Первомайскому под Харьковом ракету "Искандер", ранен 31 человек, включая 10 детей.

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