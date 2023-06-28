В селе Волчанские Хутора Харьковской области на границе с РФ в результате обстрела погибли трое гражданских.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Мужчины 48, 45 и 57 лет погибли, находясь возле своих домов. Это произошло в Чугуевском районе Харьковской области.

Напомним, что 24 июня в результате обстрела Харькова и области повреждены частные дома, газопровод и автомобили.

А в середине июня российская армия обстреляла село в Харьковской области. Ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении села Гурьев Казачок. Погибли четыре человека.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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