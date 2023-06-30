Сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры в результате многоэтапной спецоперации обезвредили агентурную сеть ФСБ, в которую входили три местных жителя, собиравших разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Эти разведданные были необходимы россиянам для подготовки и проведения массированных ударов по Харькову с использованием РСЗО "Смерч" и "Ураган".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Харьковской области на своей странице в Facebook.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые были вовлечены в негласное сотрудничество кадровым сотрудником ФСБ в начале войны с Россией. Среди завербованных был и бывший преподаватель местного вуза.

Фигуранты пытались выявить направления переброски подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте. Их также интересовали маршруты движения и пункты временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов Сил обороны. Полученные сведения подозреваемые передавали в ФСБ через Telegram.

Сотрудники СБУ задержали всех троих во время выполнения ими задач, поставленных российскими кураторами.

Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами переписки с россиянами.

Ранее мы писали, что СБУ заявила о задержании корректировщика обстрелов Харькова. По данным СМИ, им оказался известный спортсмен.

А в Запорожье СБУ задержала экс-депутата горсовета от КПУ. Его подозревают в корректировке российских ракет.