Ночью 8 июля беспилотники ударили по Кривому Рогу. Повреждено сельскохозяйственное предприятие, ранен мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - написал Лысак.

Произошли сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 кв м. Уничтожено несколько складских помещений, повреждено оборудование и автомобили.

Напомним, две трети Криворожской агломерации остались без воды из-за подрыва каховской дамбы.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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