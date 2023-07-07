Днем 7 июля Запорожье подверглось российскому обстрелу.

Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация у себя на сайте.

По предварительным данным удар был нанесён ракетами С-300 и пришелся по объекту инфраструктуры. Произошло возгорание одной из построек. Подразделения спасателей, прибывшие на место, борются с последствиями разрушений.

По информации ведомства, пострадавших не зафиксировано.

Горожан просят не распространять какую-либо информацию о последствиях обстрела, чтобы исключить возможность противника использовать ее для корректировки.

Ранее россияне обстреляли Запорожье, Николаев и Никополь.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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